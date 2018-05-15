Как свести к нулю уровень производственного травматизма





В своем докладе на международной конференции второкурсник из соликамского техникума Никита Кичигин предложит свой вариант использования шахтных отвалов в дорожном строительстве. А пока больше знакомится с опытом старших коллег, которые основной упор делают на безопасности.

Никита Кичигин, студент горно-химического техникума г. Соликамск: "Шахтер - это одна из самых опасных профессий на земле. Риск погибнуть всегда есть. И конечно, очень важно подойти к охране труда ответственно".

Это только на музейных стендах подземные богатства выглядят идеально. На самом деле шахтерский труд - это соль, пот и кровь. Но, кстати, последнее здесь стараются свести к минимуму.

Еще с середины 90-х годов прошлого века крупнейшее горнодобывающее предприятие региона - «Уралкалий» - начал выстраивать свою систему безопасности. Ввели институт горных инспекторов, приняли свод кардинальных правил, постепенно внедрили идеи бережливого производства. Все во имя главной цели - сведение травматизма к нулю.

Алексей Жуланов, заместитель технического директора по ОТ, ПБ и ООС ПАО «Уралкалий»: «Уралкалий» планомерно в этом направлении двигался, двигается и будет двигаться. Добиться нулевого травматизма в горнодобывающей отрасли, конечно, тяжело, но стремиться к этому надо, и это как раз заявлено у нас в политике компании".

На базе «Альфа-Центр - Здоровье» открыто отделение промышленного здравоохранения, главная задача которого борьба с профпатологиями. А система позиционирования в шахте позволяет диспетчерам наблюдать за передвижением сотрудников в реальном времени. И самое главное - не расслабляться ни на минуту.

Григорий Файнбург, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, ПНИПУ: "Компания «Уралкалий» делает очень многое и все это известно, но это все время требует активизации, расширения внимания - это то, что концентрирует внимание людей к собственной безопасности. А без этого нельзя, а иначе привыкание возникает".

Современный международный термин, обозначающий нулевой травматизм - Vision Zero – сегодня во многом повторяет элементы, которые уже успешно внедрены и работают на севере Прикамья. И для Никиты это еще один плюс в пользу будущей профессии.