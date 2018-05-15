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Прогноз погоды на неделю
На этой неделе, по сообщениям синоптиков, в Пермском крае будет довольно жарко днем и достаточно холодно ночью. Пик температуры придется на 15 мая: ночью от +1 до +6 градусов тепла, а уже днем - +22С.
МЧС объявило штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 15 мая в Пермском крае ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
В ночь на среду на большей части края ожидаются заморозки до нуля и даже -3С. Днем будет от +13 до +17. В четверг днем температура воздуха вновь повысится до +20. И такая температура ожидается вплоть до конца недели. Ночи будут холодными.
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