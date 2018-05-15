В Перми стартовала всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Накануне все желающие могли пройти тестирование в медпункте вокзала Пермь-2. Сама процедура занимает буквально минуту. За это время лаборант берёт кровь из пальца и помещает в экспресс-полоску. Затем нужно подождать 15 минут - и результат готов. Называть свою фамилию не нужно, участие анонимное. Акция проводится в преддверии международной даты - 20 мая во всём мире будут вспоминать людей, умерших от страшной болезни.

Впервые в Пермском крае вирус иммунодефицита человека выявили 30 лет назад. За это время число носителей ВИЧ значительно выросло и теперь составляет 34 102 человека, 6,5 тысяч из которых уже скончались. За полтора часа работы специалистов тестирование прошли 20 пермяков. К счастью, ни у кого тест не был положительным. Следующая такая акция пройдёт уже в эту пятницу 18 мая, с полудня до 15.00 на территории Краевого центра медицинской профилактики на Пушкина, 85.

Василий Зарымов, врач-эпидемиолог Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: "По путям передачи - половой путь занимает первое место - 70%. С 2013 года в гору пошёл, сначала наркотический преобладал, наркотический сейчас - 29,5%, и 0,5% - вертикальный путь передачи - от матери к ребёнку".