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Огнеборцы Прикамья борются с лесными пожарами и палом сухой травы

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пожар

Огнеборцы Пермского края смогли передохнуть от тяжелых выходных и поделиться статистикой лесных пожаров. Зафиксировано три лесных пожара. А еще бесчисленное количество выездов на тушение полыхающей сухой травы, что еще опаснее, ведь в таких случаях огонь часто перекидывается на жилые дома.

Расслабиться в выходные не получилось, рассказал директор ГКУ «Пермское лесничество» Олег Кошевой - недалеко от деревни Шилово загорелась трава на поле, выгорело порядка семи гектаров. Огонь смог добраться и до леса, но там уже удалось его остановить.

Олег Кошевой, директор ГКУ «Пермское лесничество»: "Да, лес спасли, по лесу прошло 0,3 гектара, низовым беглым, то есть лесу угрозы нет, ущерба лесному фонду не предоставлено".

огнеборцы

Это один из трёх лесных пожаров, которые открыли список в этом сезоне. Кроме того, горит сухая трава, что несёт в себе угрозу и для лесов и для близлежащих населённых пунктов.

Специалисты советуют, если вы стали свидетелем лесного пожара или видите, как в поле горит трава, не надо пытаться тушить самому, надо сразу же звонить - привычный телефон 01, существуют даже специальные мобильные приложения.

О приложении рассказали в Пермском лесопожарном центре. Оно называется «Берегите лес», пермяков просят на всякий случай установить его на смартфон или планшет. Иногда это может быть действенней, чем просто звонок.

Григорий Чечушков, начальник региональной диспетчерской службы Пермского лесопожарного центра: "Определяется его местоположение, можно сделать фото, описать".

приложение Берегите лес

Вообще, здесь в режиме онлайн мониторят ситуацию с лесными пожарами и не только, возгорание в поле может плавно перейти в лесное, так что главное - вовремя заметить.

Григорий Чечушков, начальник региональной диспетчерской службы Пермского лесопожарного центра: "Сложилась практика, что пожароопасный сезон открывается на южных территориях, так как там быстро высыхает трава. За последнюю неделю у нас возникло около 30 возгораний сухой травы".

В Коми-округе всего за один день зафиксировали 11 вызовов. Горели трава, лес, мусор. Сильный ветер способствовал тому, что огонь распространялся быстро, но справиться с ним удалось оперативно.

Антон Федосеев, начальник 14 отряда федеральной противопожарной службы по Пермскому краю: "С 13.00 до 16.00 вообще дежурные караулы на месте не находились!".

Спички, окурки, разведение костров - всё может стать причиной беды, и не стоит забывать, что за разведение огня в неположенных местах можно заплатить штрафы и немалые.

трава

Александр Иванов, начальник отдела ГПН ГУ МЧС России по Пермскому краю: "На граждан - от полутора до трёх тысяч рублей, на должностных лиц - от шести до пятнадцати тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 20 до 30 тысяч, а на юрлиц - от 150 до 200 тысяч рублей".

Если же костёр стал причиной пожара, который нанёс ущерб природе, тут штрафные санкции могут вырасти вплоть до миллиона рублей.

 

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 15.05.2018 в 09:40 в рубрике - Вести Пермь

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