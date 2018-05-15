Отопительный сезон завершен - начинаются опрессовки

В Перми официально завершился отопительный сезон. Коммунальщики сразу начали подготовку к сезону следующему. Правда, это получится сделать в полном объеме и как следует только в том случае, если удастся убедить недобросовестных потребителей заплатить долги. Среди них и юридические лица, и обычные горожане.

Процесс остывания батарей сегодня начался во всех пермских домах. Социальные объекты не стали исключением. В группе 272-го детского сада термометр показывает +23. Впрочем, если температура за окном опустится ниже +8, отопление возобновят.

С 14 мая в Перми официально завершается отопительный сезон. Сейчас управляющие компании и руководители ТСЖ обязаны проинформировать жильцов об отключении систем отопления. Сетевые компании вскоре приступят к опрессовкам.

Александр Бородин, начальник департамента ЖКХ администрации города Перми: "Основными мероприятиями при подготовке к отопительному периоду является проведение гидравлических испытаний, промывка внутридомовых систем теплоснабжения и проверка вентиляционных каналов и дымоходов".

Это понизительная насосная станция обеспечивает теплом Парковый, Кондратово и Заостровку.

Станция работает полностью в автоматическом режиме. Число оборотов двигателя уменьшается с каждым часом. И как только поступит команда с ТЭЦ-9, насосы отключат полностью, перейдя на летний режим работы.

Вячеслав Ермаков, технический директор, главный инженер ООО «Пермская сетевая компания»: "Вся контрольно-измерительная аппаратура будет проходить проверку в соответствии со всеми нормативными документами. Все для того, чтобы мы отработали в следующем году не хуже чем в этом, без аварий и без потерь".

Между тем, долги за отопление в Прикамье достигли 9,9 млрд рублей, из них 2,5 числятся за физическими лицами. Для тех, кто готов погасить задолженность, тепловики организовали акцию «Весна - тают пени». Действовать она будет до конца мая.

Александр Боталов, представитель АО «Энергосбыт плюс Пермь»: "Ей уже воспользовались несколько тысяч человек, которые заплатили более 50 млн долгов. Энергетики всегда ответственно относятся к выполнению собственной инвестпрограммы и полностью выполняют план летних ремонтов".

Так, в летнем сезоне продолжится перекладка теплосетей на улицах Леонова, Осинской, Крисанова, Сивашской, Островского. Новый трубопровод длиной 360 метров протянется от гипермаркета «Семья» до улицы Тимирязева. Всего в этом году только в Перми переложат 8,5 километров тепломагистралей.