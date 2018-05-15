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В Перми закрыт ТЦ «Бирюса»

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бирюса

В Перми судебные приставы закрыли на неопределенный срок торговый центр «Бирюса». Решение вынес суд, основываясь на результатах межведомственной проверки пожарной безопасности, которая выявила 140 нарушений.

Конструкционно здание лишь немного приспособлено для нужд торговли. Инспекторы выяснили, что там нет даже системы пожаротушения. Откроют «Бирюсу» только после полного исправления всех зафиксированных нарушений. У здания 67 собственников, многие из которых  были удивлены приезду приставов.

Судебный пристав: "Пожарная безопасность - нарушение полное. Есть решение суда".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 15.05.2018 в 09:12 в рубрике - Вести Пермь

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