В микрорайоне Новобродовский отгремела «Зарница»

Зарница - военно-патриотическая игра, посвященная Дню Победы и 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса - прошла в Перми в микрорайоне Новобродовский. Участниками Зарницы стали около 300 местных жителей, а также гости из других районов. В программе мероприятия - командная полоса препятствий, выставка кинологической службы, полевая кухня , были выставлены экспонаты музея Уральского Добровольческого танкового корпуса, праздничный концерт. С места события репортаж Карины Бурьян.