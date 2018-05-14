В микрорайоне Новобродовский отгремела «Зарница»
Зарница - военно-патриотическая игра, посвященная Дню Победы и 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса - прошла в Перми в микрорайоне Новобродовский. Участниками Зарницы стали около 300 местных жителей, а также гости из других районов. В программе мероприятия - командная полоса препятствий, выставка кинологической службы, полевая кухня , были выставлены экспонаты музея Уральского Добровольческого танкового корпуса, праздничный концерт. С места события репортаж Карины Бурьян.
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