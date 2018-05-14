Штраф за нарушение правил парковки можно оплатить на сайте Госуслуг

Отныне заплатить штраф за нарушение правил парковки в центре Перми можно на сайт госуслуг. Необходимо в личном кабинете указать номер водительского удостоверения, госномер транспортного средства и номер свидетельства о регистрации. В данный момент для просмотра доступны штрафы, вынесенные административной комиссией с апреля текущего года. Также на портале можно оплатить имеющиеся штрафы, выписанные ГИБДД.