Штраф за нарушение правил парковки можно оплатить на сайте Госуслуг
Отныне заплатить штраф за нарушение правил парковки в центре Перми можно на сайт госуслуг. Необходимо в личном кабинете указать номер водительского удостоверения, госномер транспортного средства и номер свидетельства о регистрации. В данный момент для просмотра доступны штрафы, вынесенные административной комиссией с апреля текущего года. Также на портале можно оплатить имеющиеся штрафы, выписанные ГИБДД.
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