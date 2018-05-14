Удобная электричка: Один билет - два транспорта

В микрорайоне Голованово начал курсировать новый автобусный маршрут, который называется «Удобная электричка». Пассажиров он перевозит бесплатно, но только при одном условии - наличии билета на пригородный электропоезд. Рейсовый автобус будет двигаться по кольцу, охватывающему весь микрорайон. Он доставит пассажиров к железнодорожной станции Голованово- три раза утром и два раза вечером, кроме выходных и праздничных дней.