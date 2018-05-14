Узнай ВИЧ-статус: быстро, бесплатно, анонимно

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Пермь сегодня присоединяется к всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Горожан пригласили принять участие и сперва узнать свой ВИЧ-статус. Бесплатное экспресс - тестирование сегодня проходило в медпункте на вокзале Пермь-II.
20 мая во всём мире будут вспоминать людей, умерших от страшной болезни. В Пермском крае выявлять СПИД начали 30 лет назад - за этот период зарегистрированы 34102 заболевших, 6 с половиной тысяч из которых на сегодняшний день умерли.
Василий Зарымов, врач-эпидемиолог Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: "По путям передачи - половой путь первое место - 70%, с 2013 года в гору пошёл, сначала наркотический преобладал, наркотический сейчас 29,5%, и 0,5% - вертикальный путь передачи - от матери к ребёнку".
Средний возраст заражённых ВИЧ-инфекцией - 36 лет. 60% - это мужчины. За полтора часа тестирование прошли 20 человек - как показали результаты, сегодня печальная статистика не пополнится. Следующая такая акция пройдёт 18 мая, с полудня до 15.00 на территории Краевого центра медицинской профилактики, ул.Пушкина, 85.
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