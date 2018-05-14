Прикамские ориентировщики вошли в топ-3 мирового медального зачёта. Уже в мае у пермяков появится возможность ближе познакомиться с этим видом спорта - во время любительских массовых стартов - «Российского Азимута» и всемирного дня ориентирования.

Мария Кечкина, ЗМС по спортивному ориентированию: "Здесь у меня представлена золотая медаль с Чемпионата Европы, серебряная медаль с Чемпионата Европы и серебряная медаль за общий зачёт Кубка мира".

В руках у заслуженного мастера спорта Марии Кечкиной награды только с европейских турниров. А ещё 4 «золотых» и титул абсолютной победительницы чемпионата России по спортивному ориентированию на лыжах, на котором прикамцы стали триумфаторами. Первый год выступающий во взрослой категории Владислав Киселёв взял 3 золота и одну бронзу. В призах: Ксения Терехова, Татьяна Оборина, Александр Павленко и Владимир Игнатов.

Зимний сезон у прикамских ориентировщиков выдался чрезвычайно насыщенным и медалеёмким. Взять хотя бы международные старты, по итогам общего зачёта Кубка мира заслуженные мастера Мария Кечкина стала 2-й, Эдуард Хренников - 3-м.

В мае играющему тренеру Эдуарду Хренникову исполняется 45 лет. Победитель Всемирных военных игр и действующий чемпион Европы сдавать позиции не собирается и дальше.

Эдуард Хренников, ЗМС по спортивному ориентированию: "Мне много раз предлагали в лыжные гонки в своё время перейти. Я тренировался бок о бок с олимпийской чемпионкой Чепаловой Юлией. Но так как я люблю свой вид спорта, который позволяет и сейчас бежать на высоком уровне. Потому что нужно очень много разных качеств. Не только функциональное своё развитие, но ещё психологию, умение ориентироваться".

Группа Эдуарда Хренникова: Мария Кечкина, Татьяна Оборина, Александр Павленко специализируется на зимнем ориентировании. Лето для них, как и прочих цикличных видов спорта, - тяжелый тренировочный сезон, направленный на физподготовку. Кроме того, в достатке летние чемпионаты, в том числе по ориентированию на велосипедах.

Эдуард Хренников, ЗМС по спортивному ориентированию: "Там более высокие скорости, быстрое принятие решение, потому тоже очень интересно".

В Пермском крае в течение сезона проходит до 40 подобных интересных турниров. Аудитория: от малышей до людей преклонного возраста. Два отличных старта для непрофессионалов - уже скоро. 23 мая в Перми отметят всемирный день ориентирования.

Анвар Нурисламов, президент федерации спортивного ориентирования Пермского края: "Под эгидой международной федерации ориентирования по всему миру. Старт для ознакомления с этим прекрасным видом спорта. Там задачи спортивные не ставятся".

20 мая пермяков ждут в Балатовском парке, где в 10 раз пройдут массовые соревнования «Российский азимут».