Как соответствовать бешеному темпу современной жизни?

Как изменить себя, чтобы соответствовать бешеному темпу современной жизни? На этот вопрос отвечал Андрей Шаронов - президент московской школы управления "Сколково". Как оказалось, необходимо выполнять две вещи. Мобилизовать внутреннюю энергию, психологическую, физическую, любую другую – не важно, и постоянно учиться.

Андрей Шаронов, президент Московской школы управления "СКОЛКОВО": "Мы учимся каждый день, и обучение за партой или за компьютером это лишь частный случай обучения. То, что происходит сейчас, это обучение, то, что вы слышите на совещаниях, читаете, слышите от коллег, это тоже обучение. Вы присваиваете себе эту информацию, трансформируете, и это становится частью вашей личности".

Важно это и для современных госслужащих. Об этом говорил уже губернатор Прикамья. По его словам, любое решение, которое принимает власть, не должно быть привязано к текущей обстановке, нужно смотреть далеко вперед.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Нам, региону, чтобы быть дальше конкурентоспособными, нужно ускорять свое движение. А как это можно сделать? За счет того, что мы здесь внутри будем лучше понимать друг друга, будем меньше тратить времени на проработку, на обдумывание, на обсуждение, будем быстрее принимать решения, будем быстрее их реализовывать, быстрее и гибче реагировать на меняющийся мир".