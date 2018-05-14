Пермские ученики прошли Школу безопасности
Школу безопасности прошли около 200 пермских школьников. Соревнования состоялись на пожарном полигоне в Осенцах и включали в себя несколько этапов: химическая защита – необходимо было как можно быстрее надеть противогаз и спецкостюм; медицина; спасение на воде; переправа по канату и альпинизм. Главный приз соревнований – туристическое снаряжение. Кроме того, участие в краевом этапе «Школа безопасности», в котором главное – подготовиться к пожарной эстафете.
Никита Бекмансуров, ученик гимназии №3: "Домик, нужно пробежаться по крыше и спуститься как можно быстрее и передать эстафету, дальше второй участник должен перепрыгнуть через стенку 2 метра и передать эстафету третьему участнику, который отвечает за рукава".
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