Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Поспешишь - ДТП совершишь

В Перми задержана банда, избивавшая прохожих битами →

В Прикамье горит трава

трава сухая

Из-за тёплой погоды жарким выдались минувшие выходные в Прикамье для пожарных. Только за воскресенье 13 мая в дежурную часть поступило более десятка сообщений о загоревшейся в разных районах края траве, это Пермь, Нытвенский, Березовский, Уинский районы, Лысьва, наиболее крупный очаг природного пожара, по данным краевого МЧС, был зафиксирован в Кудымкарском районе.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности.  В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону «01»  или «112», с сотового телефона звонить «101» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 14.05.2018 в 15:20 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Поспешишь - ДТП совершишь

Пермь. Новости культуры

В Перми завершается отопительный сезон

Пермь. Вести Спорт

Публичные слушания: Усолье объединяется с Березниками

В Перми назвали имена лауреатов Строгановской премии

Управляем вместе: В Прикамье ремонтируют муниципальные дороги

Пенсионера, подозреваемого в убийстве, выпустили под домашний арест

Уличное наблюдение: Я узнаю тебя из тысячи...

Вести Пермь. События недели


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Поспешишь - ДТП совершишь

В Перми задержана банда, избивавшая прохожих битами →

Обратите внимание

в Перми

Пермские ученики прошли Школу безопасности

Соревнования состоялись на пожарном полигоне в Осенцах.
14.05.2018 в 15:46

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

В Перми задержана банда, избивавшая прохожих битами

Возраст задержанных от 19 до 21 года.
14.05.2018 в 15:44

Метки: в Перми, Происшествия, Преступления

В Прикамье горит трава

Жарким выдались минувшие выходные в Прикамье для пожарных.
14.05.2018 в 15:20

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Поспешишь - ДТП совершишь

Две иномарки столкнулись на перекрестке Революции и Бульвара Гагарина.
14.05.2018 в 14:55

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Пермь. Новости культуры

Обзор главных культурных событий региона.
14.05.2018 в 14:35

Метки: в Перми, Общество, Культура

В России

В Перми назвали имена лауреатов Строгановской премии

Как и в прошлом году, ее вручат по шести номинациям. Церемония состоится 26 мая в Москве.
14.05.2018 в 11:35

Метки: в Перми, Общество, В России

Казарновская и Валерия оценили «МЛАДАхор» по достоинству

МладаХор занял II место на Международном хоровом конкурсе «Московская весна A Capella».
11.05.2018 в 16:22

Метки: в Перми, В России, Культура

Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»

В честь Дня Победы пермский силач Борис Харламов попытался установить мировой рекорд.
10.05.2018 в 10:10

Метки: в Перми, Общество, В России

«Звезда-2005» - в первой строчке турнирной таблицы

3: 0 в пользу пермской «Звезды-2005» завершился накануне в Перми матч 3-го тура ЧР.
08.05.2018 в 12:23

Метки: в Перми, В России, Спорт

На работу - на велосипеде!

18 мая Пермь присоединится к всероссийской акции На работу на велосипеде.
07.05.2018 в 17:54

Метки: в Перми, Общество, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

Пермские ученики прошли Школу безопасностиПермские ученики прошли Школу безопасности

В Перми задержана банда, избивавшая прохожих битамиВ Перми задержана банда, избивавшая прохожих битами

В Прикамье горит траваВ Прикамье горит трава

Поспешишь - ДТП совершишьПоспешишь - ДТП совершишь

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

В Перми завершается отопительный сезонВ Перми завершается отопительный сезон

Получить водительские права можно в МФЦПолучить водительские права можно в МФЦ

«Загогулины» к аэропорту выпрямлять пока не будут«Загогулины» к аэропорту выпрямлять пока не будут

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

Публичные слушания: Усолье объединяется с БерезникамиПубличные слушания: Усолье объединяется с Березниками

В Перми назвали имена лауреатов Строгановской премииВ Перми назвали имена лауреатов Строгановской премии

Национальный колорит: пистики, пу барабан и коми-пермяцкий тупи-тапНациональный колорит: пистики, пу барабан и коми-пермяцкий тупи-тап

Управляем вместе: В Прикамье ремонтируют муниципальные дорогиУправляем вместе: В Прикамье ремонтируют муниципальные дороги

Пенсионера, подозреваемого в убийстве, выпустили под домашний арестПенсионера, подозреваемого в убийстве, выпустили под домашний арест

Уличное наблюдение: Я узнаю тебя из тысячи...Уличное наблюдение: Я узнаю тебя из тысячи...

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

Мост смыло: Жители Ольховки отрезаны от большой землиМост смыло: Жители Ольховки отрезаны от большой земли

Пермь как ПермьПермь как Пермь

«Молот» сохранит прописку в Высшей хоккейной лиге«Молот» сохранит прописку в Высшей хоккейной лиге

«Амкару» нужна только победа«Амкару» нужна только победа

«Губерния» приглашает на Дни Кудымкара«Губерния» приглашает на Дни Кудымкара

На бульваре Гагарина иномарка перевернулась на крышуНа бульваре Гагарина иномарка перевернулась на крышу

Река Малый Висим смыла пешеходный мостРека Малый Висим смыла пешеходный мост

Дню перелетных птиц посвящаетсяДню перелетных птиц посвящается

Быстрее калькулятора: городской турнир по ментальной арифметикеБыстрее калькулятора: городской турнир по ментальной арифметике

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную