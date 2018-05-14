В Прикамье горит трава

Из-за тёплой погоды жарким выдались минувшие выходные в Прикамье для пожарных. Только за воскресенье 13 мая в дежурную часть поступило более десятка сообщений о загоревшейся в разных районах края траве, это Пермь, Нытвенский, Березовский, Уинский районы, Лысьва, наиболее крупный очаг природного пожара, по данным краевого МЧС, был зафиксирован в Кудымкарском районе.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону «01» или «112», с сотового телефона звонить «101» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).

