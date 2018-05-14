Поспешишь - ДТП совершишь

Крупное ДТП попало в объектив "большого брата". Две иномарки столкнулись на перекрестке Революции и Бульвара Гагарина. От удара одна из легковушек перевернулась на крышу. К счастью, никто не пострадал. Но из-за аварии образовался дорожный затор. Расчистить трассу удалось только с помощью крупногабаритной техники.

Очевидец: "Белый Сузуки Гранд Витара двигался по бульвару Гагарина на желтый свет светофора. А мужчина на Фольксваген Пассат хотел проскочить на красный и врезался в бок Сузуки. Сузуки от удара занесло, перевернуло на крышу. Мы сразу подбежали, достали водителя. С водителем все в порядке, скорая не понадобилась".

ДТП Революции-Гагарина (Цитата): «По предварительной информации, водитель автомобиля Фольксваген Пассат выехал на запрещающий сигнал светофора. От удара автомобиль Сузуки опрокинулся. В результате ДТП пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка».