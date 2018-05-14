Пермь. Новости культуры

- МЛАДАхор занял II место в номинации «Большая вокальная группа» на Международном хоровом конкурсе «Московская весна a capella». Борьба была острой: в конкурсе принимали участие 184 коллектива из 16 стран. Только 22 из них были отмечены наградами жюри! Коллективы оценивали Виктор Дробыш, Иосиф Пригожин, Валерия, Стас Пьеха, Василий Герелло, Варвара, Любовь Казарновская, а также продюсеры и композиторы из Америки и Европы.

- Учащиеся детской театральной студии “Штуди» при школе № 12 с углубленным изучением немецкого языка выпустили отчетный спектакль - мюзикл «Пинквус квак» - розовый лягушонок по мотивам сказки Андрэа Пробаски. Иосиф Пригожин, Валерия, Стас Пьеха, Василий Герелло, Варвара, Любовь Казарновская, а также продюсеры и композиторы из Америки и Европы.

- Гость "Новостей культуры" Анастасия Шипицына, куратор проекта "Подросток + Музей".