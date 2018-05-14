Пермь. Вести Спорт

Темы выпуска:

- прописку в Высшей хоккейной лиге сохранит хоккейный клуб "Молот-Прикамье".

- Игрой на выживание назвали встречу «Амкара» с грозненским «Ахматом».

- Прикамские ориентировщики вошли в топ-3 мирового медального зачёта. Уже в мае у пермяков появится возможность ближе познакомиться с этим видом спорта - во время любительских массовых стартов - «Российского Азимута» и всемирного дня ориентирования.