Пермь. Вести Спорт
Темы выпуска:
- прописку в Высшей хоккейной лиге сохранит хоккейный клуб "Молот-Прикамье".
- Игрой на выживание назвали встречу «Амкара» с грозненским «Ахматом».
- Прикамские ориентировщики вошли в топ-3 мирового медального зачёта. Уже в мае у пермяков появится возможность ближе познакомиться с этим видом спорта - во время любительских массовых стартов - «Российского Азимута» и всемирного дня ориентирования.
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