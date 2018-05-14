Публичные слушания: Усолье объединяется с Березниками

В Усолье прошли публичные слушания по объединению этого района с Березниками и создании единого городского округа. Процесс такого слияния сейчас запущен в восьми территориях Прикамья. Что по этому поводу говорят люди?

Здесь уже никто не удивляется, Татьяна Кобзуева живет в Березниках в микрорайоне «Любимов», а хореографию преподает в Усольской школе искусств. Судьбы двух городов и их жителей неразрывно переплелись. Так что и различий между детьми здесь не замечают.

Татьяна Кобзуева, преподаватель ДШИ г. Усолье: "Дети одинаково развиты и я такой разницы не чувствую. Большой город рядом и дети ездят и в Пермь тоже на разные мероприятия".

На одном берегу Камы - Березники, на другом - Усолье. Граница посередине моста никак не обозначена. Да и главные транспортные артерии по большей части совпадают, так что и делить по большому счету нечего.

На публичных слушаниях по вопросу объединения первое, что интересует жителей сельских территорий, это сохранение льгот и доплат. На практике все остается без изменений, и адрес менять не придется.

Елена Вшивкова, глава Усольского муниципального района: "Адрес регистрации остается прежним и вносить изменения нет необходимости. Как люди проживали в городе Усолье, так они и продолжат в нем проживать".

В протоколе публичных слушаний фиксируются все мнения. И это уже не просто общие фразы, а конкретные предложения, связанные с процессом объединения территорий.

Процесс объединения сейчас запущен сразу в восьми территориях Пермского края. И это уже общероссийская практика, на 12 съезде муниципальных образований помощник Президента Николай Цуканов предупредил о соблюдении нескольких важных условий.

Николай Цуканов, помощник Президента РФ: "Конечно, нужно опираться на мнение жителей, основополагающее при принятии таких важных решений. Все действия должны иметь свои объяснения - это опять-таки улучшение качества жизни людей".

После Усолья свое мнение на публичных слушаниях должны высказать жители и других поселений, участвующих в объединении, в первую очередь в самих Березниках. Только после этого будет принято окончательное решение.