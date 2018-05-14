В Перми завершается отопительный сезон
В Перми отопление начнут отключать с понедельника, 14 мая. Распоряжение уже подписано главой Перми, и с этого момента специалисты должны приступить к последовательной остановке оборудования. В мэрии напоминают, что Управляющие компании и руководители ТСЖ обязаны предупредить жильцов об окончании отопительного сезона. При этом всем поставщикам тепла рекомендовано продолжать отапливать больницы, школы и детсады в случае понижения температуры воздуха ниже +8 градусов. Следующий этап - опрессовки.
"Сразу же после перевода объектов генерации, насосных станций и ЦТП в летний режим работы теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка теплопроводов на механическую плотность и прочность, необходимая для своевременного выявления и устранения дефектов", - сообщили в администрации.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь. Вести Спорт
Публичные слушания: Усолье объединяется с Березниками
В Перми назвали имена лауреатов Строгановской премии
Управляем вместе: В Прикамье ремонтируют муниципальные дороги
Пенсионера, подозреваемого в убийстве, выпустили под домашний арест
Уличное наблюдение: Я узнаю тебя из тысячи...
Вести Пермь. События недели
Мост смыло: Жители Ольховки отрезаны от большой земли
«Молот» сохранит прописку в Высшей хоккейной лиге
«Амкару» нужна только победа
Добавить комментарий: