В Перми завершается отопительный сезон

В Перми отопление начнут отключать с понедельника, 14 мая. Распоряжение уже подписано главой Перми, и с этого момента специалисты должны приступить к последовательной остановке оборудования. В мэрии напоминают, что Управляющие компании и руководители ТСЖ обязаны предупредить жильцов об окончании отопительного сезона. При этом всем поставщикам тепла рекомендовано продолжать отапливать больницы, школы и детсады в случае понижения температуры воздуха ниже +8 градусов. Следующий этап - опрессовки.

"Сразу же после перевода объектов генерации, насосных станций и ЦТП в летний режим работы теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка теплопроводов на механическую плотность и прочность, необходимая для своевременного выявления и устранения дефектов", - сообщили в администрации.