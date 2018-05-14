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В Перми назвали имена лауреатов Строгановской премии
В Перми назвали имена лауреатов Строгановской премии. Как и в прошлом году ее вручат по шести номинациям. Церемония состоится 26 мая в Москве. Награда «За честь и достоинство» присуждена знаменитому композитору, нашему земляку Евгению Крылатову, автору песни «Прекрасное далеко». Также в списке митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, директор сельхозпредприятия «Шерья» Владимир Попов, ректор политехнического университета Анатолий Ташкинов, главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Виталий Полонский, чемпион мира по каратэ Андрей Лузин. Обладателем специального приза - «Общественное признание» - стала координатор «Бессмертного полка» в Перми Анна Отмахова.
Игорь Шубин, первый заместитель Председателя Правления РОО «Пермское землячество»: "Лауреат будет приглашён в Москву, на съезд, это будет оплачено, размещён в гостинице. Всё, кроме вручения статуэтки и премии, остальное всё ровно то же самое. И человек этот определяется исключительно по вашему голосованию".
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