Управляем вместе: В Прикамье ремонтируют муниципальные дороги

В правительстве Пермского края обнародовали список дорог, которые планируется отремонтировать этим летом. Перечень составлен на основе жалоб жителей, отправленных на интернет-портал «Управляем вместе». Что будут делать?

Сотый маршрут, идущий через весь Краснокамск в поселок Оверята, сегодня один из самых востребованных в городе. Автобус Владимира Гилева в день может перевезти несколько сотен пассажиров. Правда, часть пути приходится делать по разбитой дороге.

Владимир Гилев, водитель автобуса: "Весь транспорт здесь идет. Здесь главная дорога. Больше тут никак не проедешь на Пермь. Закроют объездную – весь транзит пойдет через город".

Улица Сосновая горка расположена на въезде в город Краснокамск. Ежедневно по ней передвигаются сотни грузовых и легковых автомобилей. Последний раз эту дорогу капитально ремонтировали еще в советское время.

Новый асфальт появится и на улице Энтузиастов уже в самое ближайшее время. Жители окрестных домов оставили заявку на портале «Управляем вместе». Ее уже одобрили и выделили финансирование.

На портале «Управляем вместе» жители Пермского края оставили уже больше тысячи заявок с описанием своих дорог. После изучения каждой из них специалисты включили в ближайшие планы по ремонту более 300 предложений. Вообще в этом году будет отремонтировано порядка 600 километров муниципальных дорог.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "В прошлом году на строительство и ремонт региональных дорог мы направили более 6 млрд рублей. В этом году в связи с необходимостью балансирования бюджета суммы предусмотрены чуть меньшие, но мы изначально договорились, что объемы работ будут сделаны не меньшие в этом году".

Самыми дорогими муниципальными объектами в этом году стали: реконструкция улицы Героев Хасана, участок до Транссибирской магистрали, шоссе Космонавтов в районе Центрального рынка, дорога в Березниках и мост в городе Добрянка.

В Краснокамске планируется, что и улица Сосновая горка, Энтузиастов будет сдана в срок до 15 июля. Подрядчик пообещал, что успеет.