«Амкару» нужна только победа

Игрой на выживание называют предстоящую встречу Амкара с грозненским "Ахматом". Игра состоится в воскресенье, 13 мая в 16 часов на домашнем стадионе «Звезда».

В прошлом туре на тестовом к грядущему Мундиалю поле в Екатеринбурге амкаровцы обыграли "Урал" 2:0. И сейчас балансируют на 13 строчке турнирной таблицы чемпионата. Только победа гарантирует красно-чёрным выживание в Премьер-лиге.