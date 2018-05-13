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«Амкару» нужна только победа

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Амкар

Игрой на выживание называют предстоящую встречу Амкара с грозненским "Ахматом". Игра состоится в воскресенье, 13 мая в 16 часов на домашнем стадионе «Звезда».

В прошлом туре на тестовом к грядущему Мундиалю поле в Екатеринбурге амкаровцы обыграли "Урал" 2:0. И сейчас балансируют на 13 строчке турнирной таблицы чемпионата. Только победа гарантирует красно-чёрным выживание в Премьер-лиге.

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 13.05.2018 в 10:04 в рубрике - Вести Пермь

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