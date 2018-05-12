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← Река Малый Висим смыла пешеходный мост

На бульваре Гагарина иномарка перевернулась на крышу

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11 мая в Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat на перекрестке выехал на красный цвет, где столкнулся с автомобилем Suzuki Grand Vitara. В результате чего вторая машина перевернулась. Пострадавших в результате ДТП нет.

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 12.05.2018 в 13:15 в рубрике - Вести Пермь

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← Река Малый Висим смыла пешеходный мост

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