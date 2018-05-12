На бульваре Гагарина иномарка перевернулась на крышу

11 мая в Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat на перекрестке выехал на красный цвет, где столкнулся с автомобилем Suzuki Grand Vitara. В результате чего вторая машина перевернулась. Пострадавших в результате ДТП нет.