«Молот» сохранит прописку в Высшей хоккейной лиге
Стало известно, что прописку в высшей хоккейной лиге сохранит хоккейный клуб "Молот-Прикамье". Министерство спорта Пермского края дало письменную гарантию о финансировании клуба в размере 100 миллионов рублей в сезоне 2018/19 годов.
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