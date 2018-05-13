«Молот» сохранит прописку в Высшей хоккейной лиге

Стало известно, что прописку в высшей хоккейной лиге сохранит хоккейный клуб "Молот-Прикамье". Министерство спорта Пермского края дало письменную гарантию о финансировании клуба в размере 100 миллионов рублей в сезоне 2018/19 годов.