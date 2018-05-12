Река Малый Висим смыла пешеходный мост

ЧП в Пермском крае. В селе Висим Добрянского района рухнул мост, соединявший два села с райцентром. Для жителей заречной части села и жителей Ольховки это был кратчайший путь до школы, администрации, магазина. Остается пользоваться объездным путем. Тем, у кого нет собственных автомобилей, придется несладко.