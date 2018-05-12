Перенесённый матч «Пармы» с ЦСКА состоится 12 мая
Вниманию любителей баскетбола. Перенесённый матч "Пармы" с ЦСКА состоится в УДС МОЛОТ 12 мая в 17:00. Приобретённые ранее билеты и вездеходы действительны.
В предыдущем матче чемпионата Единой лиги ВТБ на своей площадке баскетболисты «Пармы» уступили казанскому УНИКСу 81:88.
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