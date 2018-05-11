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← Казарновская и Валерия оценили «МЛАДАхор» по достоинству

Пермские школьники сыграли мюзикл на немецком языке

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Учащиеся детской театральной студии «Штуди» при школе № 12 с углубленным изучением немецкого языка выпустили отчетный спектакль - мюзикл «Пинквус квак» - розовый лягушонок по мотивам сказки Андрэа Пробаски. Она рассказывает о лягушонке, которого отказывались принимать в обществе других рептилий, просто потому что он розового цвета. Но он не сдавался и предпринимал все попытки, чтобы добиться зеленую принцессу. Весь мюзикл юные артисты играют и поют на немецком языке. К спектаклю ребята готовились с начала учебного года - разучивали роли, вместе с родителями шили костюмы и сами изготавливали декорации.

Игорь Игошев и Юлия Долгушина, ученики 6 класса МАОУ СОШ №12 с углубленным изучением немецкого языка: "Сначала было сложно читать, петь, а потом как-то само получилось. Здесь все просто, нужно судить не по внешности человека, а то, что у человека внутри".

Метки: в Перми, Культура, Общество, Образование

Опубликовано: 11.05.2018 в 16:45 в рубрике - Вести Пермь

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