Казарновская и Валерия оценили «МЛАДАхор» по достоинству

МладаХор занял II место в номинации «Большая вокальная группа» на Международном хоровом конкурсе «Московская весна A Capella». Борьба была острой: в конкурсе принимали участие 184 коллектива из 16 стран. Только 22 из них были отмечены наградами жюри. Коллективы оценивали Виктор Дробыш, Иосиф Пригожин, Валерия, Стас Пьеха, Василий Герелло, Варвара, Любовь Казарновская, а также продюсеры и композиторы из Америки и Европы. Победитель определялся по сумме баллов. На фестивале МладаХор исполнил конкурсную программу 6 раз в течение 3 дней на самых различных открытых площадках столицы. Дважды коллектив выступил в самом сердце Москвы - на площади Революции, что находится рядом с Кремлём, прямо напротив Большого театра. А ещё артисты хора спели в московском метро, направляясь с одной концертной площадки на другую.