Куда пожаловаться на «убитые» дороги?

Тема дорог обсуждалась в краевом правительстве. А именно вопрос по мониторингу состояния муниципальных трасс с помощью онлайн сообщений и фотографий дорог, на которых были обнаружены ямы и другие нарушения нормативного состояния. Все это должны присылать, по идее общественников, обычные граждане. Губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручения Минсвязи и Минтрансу помочь общественной организации разместить всю необходимую информацию на портале «Управляем вместе».

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Давайте начнем с региональных дорог и дорог в пермской агломерации. На них сосредоточимся, как правило, там больше всего нареканий. И на этой основе отработаем модель взаимодействия и по муниципальным, и по региональным дорогам. Пермская агломерация - это Пермь, Пермский район, Добрянка, Краснокамск. По этим четырем муниципалитетам начнем работу, разместим информацию".