На здании нового аэропорта появится огромная надпись «Пермь»
Огромная надпись "Пермь", за которую проголосовало большинство жителей Пермского края, на здании нового аэровокзала может появиться уже в середине июня.
По существующему проекту предусматривается реконструкция перрона и рулежных дорожек аэродрома, об этом рассказали на заседании правительства Пермского края. Новый аэропорт был сдан 30 ноября и уже успел произвести больше двух тысяч вылетов, из них 112 на международные рейсы. За первые четыре месяца 2018 года услугами нового аэропорта воспользовалось больше 400 тысяч человек.
Ксения Агафонова, коммерческий директор АО "Международный аэропорт "Пермь": "Мы планируем, как только будет построен перрон, все самолеты будут обслуживаться через телетрапы, на данный момент программа по приобретению техники реализована".
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