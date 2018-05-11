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← Куда пожаловаться на «убитые» дороги?

На улицах Перми работают «умные» камеры

камеры

В Перми приступает к работе обновленная система видеонаблюдения и фотовидеофиксации. В объективе - потенциально опасные участки дорог и места массового пребывания людей. К примеру - площадь ветеранов на улице Сибирской. На пульте управления можно менять угол поворота и масштаб изображения. Камеры, установленные на главных городских магистралях, позволяют регулировать работу светофоров, если образовался затор.

Всего установлено 42 камеры на 12 участках - на ул.Уральской, Сибирской, отдельных участках ул.Ленина, значимых перекрёстках.

Что касается программно-технических комплексов, они фиксируют нарушения правил дорожного движения. Один из таких находится на аварийно опасном перекрёстке ул.Пушкина и Комсомольского проспекта.

Александр Плюснин, руководитель проекта фотовидеофиксации и видеонаблюдения ПФ ПАО «Ростелеком»: "Были установлены дополнительные камеры фиксации нарушений. Это и превышение скоростного режима, и стоп-линия, и проезд на запрещающий сигнал светофора".

 

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.05.2018 в 15:08 в рубрике - Вести Пермь

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