На улицах Перми работают «умные» камеры

В Перми приступает к работе обновленная система видеонаблюдения и фотовидеофиксации. В объективе - потенциально опасные участки дорог и места массового пребывания людей. К примеру - площадь ветеранов на улице Сибирской. На пульте управления можно менять угол поворота и масштаб изображения. Камеры, установленные на главных городских магистралях, позволяют регулировать работу светофоров, если образовался затор.

Всего установлено 42 камеры на 12 участках - на ул.Уральской, Сибирской, отдельных участках ул.Ленина, значимых перекрёстках.

Что касается программно-технических комплексов, они фиксируют нарушения правил дорожного движения. Один из таких находится на аварийно опасном перекрёстке ул.Пушкина и Комсомольского проспекта.

Александр Плюснин, руководитель проекта фотовидеофиксации и видеонаблюдения ПФ ПАО «Ростелеком»: "Были установлены дополнительные камеры фиксации нарушений. Это и превышение скоростного режима, и стоп-линия, и проезд на запрещающий сигнал светофора".