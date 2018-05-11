На улицах Перми работают «умные» камеры
В Перми приступает к работе обновленная система видеонаблюдения и фотовидеофиксации. В объективе - потенциально опасные участки дорог и места массового пребывания людей. К примеру - площадь ветеранов на улице Сибирской. На пульте управления можно менять угол поворота и масштаб изображения. Камеры, установленные на главных городских магистралях, позволяют регулировать работу светофоров, если образовался затор.
Всего установлено 42 камеры на 12 участках - на ул.Уральской, Сибирской, отдельных участках ул.Ленина, значимых перекрёстках.
Что касается программно-технических комплексов, они фиксируют нарушения правил дорожного движения. Один из таких находится на аварийно опасном перекрёстке ул.Пушкина и Комсомольского проспекта.
Александр Плюснин, руководитель проекта фотовидеофиксации и видеонаблюдения ПФ ПАО «Ростелеком»: "Были установлены дополнительные камеры фиксации нарушений. Это и превышение скоростного режима, и стоп-линия, и проезд на запрещающий сигнал светофора".
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