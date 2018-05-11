Ремонт дорог идет полным ходом
В Свердловском районе Перми начались работы на улице Механошина на участке от улицы Куйбышева до шоссе Космонавтов. Здесь уже выполнено фрезерование полотна, началась установка бортового камня, обустройство пешеходных дорожек. Также подрядные организации приступают к ремонту улицы Гусарова от улицы Солдатова до улицы Лодыгина и Васильева от улицы Героев Хасана до улицы Карпинского.
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