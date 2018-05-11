Пермь. Новости культуры 10.05.2018

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- "Вальс Победы". В центре Перми желающих исполнить разные танцы под известные военные песни собралось более трехсот человек. Для многих жителей акция «Вальс победы» стала уже доброй традицией - к этому дню готовятся за несколько недель - репетируют, подбирают наряды, чтобы максимально передать атмосферу мая 45 года.

- На станции Пермь Первая побывал поезд Победы. Отреставрированный паровоз работает на угле. Произведен в сороковые годы, так что реально успел потрудиться во время великой отечественной. А вот вагон теплушку реконструировали по фотографиям и воспоминаниям. Светлане Бельской даже удалось прокатиться в кабине машиниста.

-11 и 12 мая в доме народного творчества «Губерния» пройдут «Дни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры в Перми». Пермяков познакомят с коми-пермяцкой кухней, покажут знаменитый спектакль на коми-пермяцком языке «Гузи да Мези». В рамках Дней культуры пройдут различные выставки, концерты, мастер-классы, круглые столы.