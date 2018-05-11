Семь футов под килем: В Прикамье открылась навигация

В Прикамье с 10 мая официально открылась водная навигация по Каме. В рейс отправился теплоход сообщением "Пермь - Заречный - Пермь". Отныне он будет ходить каждый понедельник и четверг, вплоть до сентября.

В своем первом рейсе навигации-2018 Владислав не только матрос, но и единственный пассажир. Желающих отправиться в 16-часовую водную прогулку по маршруту «Пермь – Заречная – Пермь» сегодня не нашлось. Между тем, теплоход к приему гостей готов полностью. Краски на обновление ушла не одна бочка.

Это сейчас открытие навигации остается почти незамеченным. 30 лет назад, когда на Каме кипела жизнь, первый теплоходный рейс был всенародным праздником.

Из особенностей этого года капитан «Алмаза» отмечает разве что рекордно низкий уровень воды.

Евгений Гончаров, капитан теплохода «Алмаз»: "Нынче вышли позже положенного срока, из-за того что уровень воды низкий. Вышли 5 мая, к Речному вокзалу подойти не могли".

Может, потому и дачный сезон открыли пока далеко не везде. На некоторых остановках теплоход до сих пор физически не может подойти к берегу.

Стоимость билета на теплоход в 2 раза выше автобусного. Время в пути занимает в 4 раза дольше. Но романтику речных прогулок не заменит ничто.

От Перми до дачного поселка Усть-Качкинский по реке 3 часа ходу. Екатерина с детьми предпочитает добираться до дачи именно так. Не надо трястись в душной машине, отдых начинается прямо на речном вокзале.

Екатерина Ширинкина: "Нам нравится, мы с детьми ездим. Они играют, музыку нам включают. Интересно посмотреть на берега".

С пустым салоном о рентабельности речных перевозок не может быть и речи. Так что традиционно правительство выделяет 16 млн рублей на субсидирование четырех самых популярных водных дачных маршрутов. Для многих населенных пунктов автомобильной альтернативы здесь попросту нет.

Сергей Козьминых, начальник отдела железнодорожного, водного и воздушного транспорта Министерства транспорта Пермского края: "У нас около 40 населенных пунктов, в которые другие виды транспорта просто не ездят. Либо нет дорог, либо нет перевозчиков. Поэтому организовано движение водного транспорта".

А Владислав верит, что дождется своих пассажиров. Как только пригреет первое весеннее солнце, три десятка мест в салоне будет занято обязательно.