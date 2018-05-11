Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Пермском крае клещи покусали более 600 человек

Семь футов под килем: В Прикамье открылась навигация

смотреть видео

теплоход

В Прикамье с 10 мая официально открылась водная навигация по Каме. В рейс отправился теплоход сообщением "Пермь - Заречный - Пермь". Отныне он будет ходить каждый понедельник и четверг, вплоть до сентября.

В своем первом рейсе навигации-2018 Владислав не только матрос, но и единственный пассажир. Желающих отправиться в 16-часовую водную прогулку по маршруту «Пермь – Заречная – Пермь» сегодня не нашлось. Между тем, теплоход к приему гостей готов полностью. Краски на обновление ушла не одна бочка.

Это сейчас открытие навигации остается почти незамеченным. 30 лет назад, когда на Каме кипела жизнь, первый теплоходный рейс был всенародным праздником.

Из особенностей этого года капитан «Алмаза» отмечает разве что рекордно низкий уровень воды.

капитан

Евгений Гончаров, капитан теплохода «Алмаз»: "Нынче вышли позже положенного срока, из-за того что уровень воды низкий. Вышли 5 мая, к Речному вокзалу подойти не могли".

Может, потому и дачный сезон открыли пока далеко не везде. На некоторых остановках теплоход до сих пор физически не может подойти к берегу.

Стоимость билета на теплоход в 2 раза выше автобусного. Время в пути занимает в 4 раза дольше. Но романтику речных прогулок не заменит ничто.

От Перми до дачного поселка Усть-Качкинский по реке 3 часа ходу. Екатерина с детьми предпочитает добираться до дачи именно так. Не надо трястись в душной машине, отдых начинается прямо на речном вокзале.

Екатерина Ширинкина: "Нам нравится, мы с детьми ездим. Они играют, музыку нам включают. Интересно посмотреть на берега".

субсидии

С пустым салоном о рентабельности речных перевозок не может быть и речи. Так что традиционно правительство выделяет 16 млн рублей на субсидирование четырех самых популярных водных дачных маршрутов. Для многих населенных пунктов автомобильной альтернативы здесь попросту нет.

Сергей Козьминых, начальник отдела железнодорожного, водного и воздушного транспорта Министерства транспорта Пермского края: "У нас около 40 населенных пунктов, в которые другие виды транспорта просто не ездят. Либо нет дорог, либо нет перевозчиков. Поэтому организовано движение водного транспорта".

А Владислав верит, что дождется своих пассажиров. Как только пригреет первое весеннее солнце, три десятка мест в салоне будет занято обязательно. 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.05.2018 в 11:33 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Пермском крае клещи покусали более 600 человек

Нефтяники обеспечат край дорожным битумом

В автомобиле наркодилера нашли тайник с 12 кг гашиша

9 мая в Перми: самые яркие моменты

Синоптики вновь пугают заморозками

Ремонт Коммунального моста: Пробки только начинаются

День рождения Чайковского отметили с размахом

Нот богатство

В Пермской галерее бьется «Сердце мира»

Кульминацией Дня Победы стал праздничный салют


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Пермском крае клещи покусали более 600 человек

Обратите внимание

в Перми

Семь футов под килем: В Прикамье открылась навигация

В Прикамье с 10 мая официально открылась водная навигация по Каме.
11.05.2018 в 11:33

Метки: в Перми, Общество

В Пермском крае клещи покусали более 600 человек

Массовая вакцинация от клещей в Пермском крае начнется 16 мая.
11.05.2018 в 11:07

Метки: в Перми, в Пермском крае, Здоровье

Нефтяники обеспечат край дорожным битумом

На заводе ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез торжественно открыли новую эстакаду.
11.05.2018 в 10:44

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

В автомобиле наркодилера нашли тайник с 12 кг гашиша

Крупную спецоперацию провели сотрудники краевого МВД в Мотовилихинском районе Перми.
11.05.2018 в 10:18

Метки: в Перми, Происшествия, Преступления

9 мая в Перми: самые яркие моменты

Помимо традиционного военного парада, прошли концерты, гулянья, шоу силачей и салют.
11.05.2018 в 09:55

Метки: в Перми, Общество

В России

Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»

В честь Дня Победы пермский силач Борис Харламов попытался установить мировой рекорд.
10.05.2018 в 10:10

Метки: в Перми, Общество, В России

«Звезда-2005» - в первой строчке турнирной таблицы

3: 0 в пользу пермской «Звезды-2005» завершился накануне в Перми матч 3-го тура ЧР.
08.05.2018 в 12:23

Метки: в Перми, В России, Спорт

На работу - на велосипеде!

18 мая Пермь присоединится к всероссийской акции На работу на велосипеде.
07.05.2018 в 17:54

Метки: в Перми, Общество, В России, Спорт

Не опоздайте на поезд: в билетах будут указывать местное время

Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года.
07.05.2018 в 17:20

Метки: в Перми, В России, Общество

В Перми впервые представлен запрещенный портрет маршала Жукова

В Центральном выставочном зале Перми работает выставка «Арт-поддержка», посвященная годовщине Победы.
07.05.2018 в 16:55

Метки: в Перми, В России, Культура, Общество

Лента новостей RSS каналы

Семь футов под килем: В Прикамье открылась навигацияСемь футов под килем: В Прикамье открылась навигация

В Пермском крае клещи покусали более 600 человекВ Пермском крае клещи покусали более 600 человек

Нефтяники обеспечат край дорожным битумомНефтяники обеспечат край дорожным битумом

В автомобиле наркодилера нашли тайник с 12 кг гашишаВ автомобиле наркодилера нашли тайник с 12 кг гашиша

9 мая в Перми: самые яркие моменты9 мая в Перми: самые яркие моменты

Синоптики вновь пугают заморозкамиСиноптики вновь пугают заморозками

День Победы в КудымкареДень Победы в Кудымкаре

Ремонт Коммунального моста: Пробки только начинаютсяРемонт Коммунального моста: Пробки только начинаются

День рождения Чайковского отметили с размахомДень рождения Чайковского отметили с размахом

Нот богатствоНот богатство

В Пермской галерее бьется «Сердце мира»В Пермской галерее бьется «Сердце мира»

Вести Кудымкар 10.05.2018Вести Кудымкар 10.05.2018

Кульминацией Дня Победы стал праздничный салютКульминацией Дня Победы стал праздничный салют

На коммунальном мосту начался первый этап ремонтаНа коммунальном мосту начался первый этап ремонта

В Каму выпустят мальков щукиВ Каму выпустят мальков щуки

Нужны донорыНужны доноры

«Гроза», фронтовое кино и служебные собаки: Эспланада 9 мая«Гроза», фронтовое кино и служебные собаки: Эспланада 9 мая

Пермский край станцевал Вальс ПобедыПермский край станцевал Вальс Победы

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

В Прикамье возможны заморозкиВ Прикамье возможны заморозки

Пожарным Прикамья передали 10 новых спецавтомобилейПожарным Прикамья передали 10 новых спецавтомобилей

Уголь горит, паровоз гудит: пермяков восхитил Поезд ПобедыУголь горит, паровоз гудит: пермяков восхитил Поезд Победы

Нефтяники поздравили ветеранов с Днем ПобедыНефтяники поздравили ветеранов с Днем Победы

Встреча поколенийВстреча поколений

Спасибо за Победу!Спасибо за Победу!

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную