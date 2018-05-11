В Пермском крае клещи покусали более 600 человек

Массовая вакцинация от клещей в Пермском крае начнется 16 мая. Об этом сообщили на специальной пресс-конференции. Заявлено, что закуплено 60 тысяч доз для взрослых и 60 тысяч для детей. Поставить профилактические прививки можно в поликлиниках по месту жительства. Приоритет будет отдан тем, кто уже делал подобный укол. С начала апреля с присасыванием клещей в медицинские организации Прикамья уже обратились 660 человек.

Елена Меркурьева, заведующая центром клещевых инфекций ГБУЗ ПК «Пермская краевая инфекционная больница»: "Симптомы первые могут быть неспецифические. Они могут быть на простудную инфекцию похожи. Температура повышается, недомогание, мышечные боли. И в этом случае мы всегда говорим - придите к нам - мы посмотрим".