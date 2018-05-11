Нефтяники обеспечат край дорожным битумом

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эстакада

На заводе "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" торжественно открыли новую эстакаду. Среди прочего, она должна увеличить объемы производства одного из главных компонентов дорожного битума. Его уже пообещали применить во время ремонта перекрестка улиц Свиязева и Леонова.

Ещё мгновение - и новая эстакада на территории «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» начинает работу. Именно сюда для дальнейшей переработки будет прибывать из Нижнего Новгорода смесь гудрона и лёгкого газойля. 

В дальнейшем это позволит увеличить объёмы производства кокса - вещества, которое используется как топливо в энергетике, моторных топлив, а также дорожного битума.

Производство дорожного битума - лишь один из процессов, которые стали доступны после ввода нового объекта. Тем не менее, для пермяков, пожалуй, самый понятный. Как говорят специалисты, с использованием нового материала срок эксплуатации дорог может увеличиться с 3 до 12 лет.

Об этом говорили сегодня на пересечении улиц Свиязева и Леонова. Именно этот перекрёсток станет первым, где используют битум, произведённый с помощью нового объекта. Нужды региона сегодня - 80 тысяч тонн в год.

Лукойл

Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: "На этот месяц у нас в плане производства стоит порядка 10 тысяч тонн в месяц, и со следующего месяца мы готовы нарастить все необходимые объёмы, чтобы удовлетворить запросы Пермского края".

Мощность самой эстакады - 1 млн 200 тысяч тонн в год. В проект вложено 2 млрд 240 млн рублей.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "То, что к нам завозят, не всегда хорошего качества. А без нормального битума хороший асфальт никогда не сделать. А нам нужен хороший асфальт, потому что мы удлиняем сроки межремонтные".

Лукойл

Запуск новой эстакады - только одно в череде событий к 60-летию предприятия. Сотрудникам и ветеранам представят книгу о легендарном его руководителе - Вениамине Сухареве. Первый экземпляр издания вручили губернатору Прикамья Максиму Решетникову.

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 11.05.2018 в 10:44 в рубрике - Вести Пермь

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