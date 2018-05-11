В автомобиле наркодилера нашли тайник с 12 кг гашиша

Крупную спецоперацию провели сотрудники краевого МВД в Мотовилихинском районе Перми. 55-летнего уроженца одного из государств Закавказья задержали с поличным при продаже целого килограмма гашиша.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в автомобиле иностранного производства, который принадлежал подозреваемому, был обнаружен тайник с 12 килограммами гашиша. При обыске по месту жительства фигуранта сотрудниками полиции изъято полкилограмма героина. В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.