В автомобиле наркодилера нашли тайник с 12 кг гашиша
Крупную спецоперацию провели сотрудники краевого МВД в Мотовилихинском районе Перми. 55-летнего уроженца одного из государств Закавказья задержали с поличным при продаже целого килограмма гашиша.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в автомобиле иностранного производства, который принадлежал подозреваемому, был обнаружен тайник с 12 килограммами гашиша. При обыске по месту жительства фигуранта сотрудниками полиции изъято полкилограмма героина. В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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