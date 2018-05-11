9 мая в Перми: самые яркие моменты

В шествии «Бессмертного полка» в Перми приняли участие 38 тысяч человек. Подобные акции состоялись почти во всех городах Пермского края. А еще, помимо традиционного военного парада, были концерты, гулянья, шоу силачей и салют. Самые яркие моменты всенародного празднования Дня Победы – в нашем сюжете.

Вслед за военным шествием впервые в новейшей истории пермских парадов колонну боевой техники возглавляет конница Красной армии.

Следом идут боевые машины «Град» и «Смерч», новейшие российские бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобиль «Тигр».

На площади появляется «Бессмертный полк». Без красивых образов и сравнений - эмоции здесь царили действительно непередаваемые. Офицеры, солдаты, санитары труженики тыла - ожившие герои войны в одном строю, невзирая на ранги и звания.

Как только на Октябрьской площади появилась колонна «Бессмертного полка», начался проливной дождь - как символ слез тех, кто ждал солдат с войны и чьи солдаты не вернулись. Но сегодня все бойцы идут плечом к плечу. Их портреты в руках несут потомки, благодарные своим прадедам и прабабушкам за мирное небо над головой.

По предварительным данным, в колонне «Бессмертного полка» в этом году прошли 38 тысяч человек. Когда первые шеренги приблизились к эспланаде, замыкающие ряды только-только проходили по Октябрьской площади.

Идея родилась в нашей стране из разрозненных инициатив и до сих пор носит статус общественной акции. В Пермском крае колонна «Бессмертного полка» прошагала практически в каждом крупном населенном пункте. В Кудымкаре в День Победы всех желающих накормили солдатской кашей. Всего было сварено 350 порций, которые разошлись за 40 минут.

Пермские силачи в честь 9 мая установили рекорд - сдвинули ракетную установку «Смерч». Спортсмен весом менее 100 кг решил протащить 40-тонную машину. Для фиксации достижения нужно было, чтобы колёса совершили полный оборот. Достичь этого получилось только в паре с другим «стронгменом».

Народные гулянья в честь Дня Победы продолжились на эспланаде. К 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса здесь воссоздали часть военного эшелона, на котором бойцы отправлялись на фронт. Здесь же представили автомобили - символы военной эпохи. К примеру, на незаменимой «полуторке» вывозили боеприпасы и медикаменты.

Эпик - беспородный пёс, как и многие четвероногие герои войны. Их задачей было подвозить снаряды, подрывать танки и поезда, определять направление выстрелов с вражеских позиций. Молотовский клуб собаководства для нужд Министерства обороны передал полторы тысячи хвостов, большинство из которых отличились как собаки-санитары.

Виктор Шулятьев, президент Центра собаководства Пермского края: "Это удивительные случаи, когда давали Героя Советского Союза за 20 человек, которых вынесли с поля боя, а собаки по 80 выносили".

В завершение праздника для пермяков выступила Лариса Долина. Народная артистка России исполнила военные песни и собственные хиты.

В 23.00 часа с территории Красных казарм в небо полетели залпы праздничного фейерверка.