Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Ремонт Коммунального моста: Пробки только начинаются

9 мая в Перми: самые яркие моменты →

Синоптики вновь пугают заморозками

смотреть видео

почки

На 11 мая синоптики пообещали небольшое, но кратковременное потепление, до плюс 14-15 градусов. А вот в выходные в Прикамье произойдет очередное арктическое вторжение, в восточных районах Пермского края не исключены ночные заморозки. При этом в ближайшую неделю должно быть без осадков и даже солнечно.

 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 11.05.2018 в 09:30 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Ремонт Коммунального моста: Пробки только начинаются

День рождения Чайковского отметили с размахом

Нот богатство

В Пермской галерее бьется «Сердце мира»

Кульминацией Дня Победы стал праздничный салют

На коммунальном мосту начался первый этап ремонта

«Гроза», фронтовое кино и служебные собаки: Эспланада 9 мая

Пермский край станцевал Вальс Победы

Пермь. Новости культуры

Пожарным Прикамья передали 10 новых спецавтомобилей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Ремонт Коммунального моста: Пробки только начинаются

9 мая в Перми: самые яркие моменты →

Обратите внимание

в Перми

9 мая в Перми: самые яркие моменты

Помимо традиционного военного парада, прошли концерты, гулянья, шоу силачей и салют.
11.05.2018 в 09:55

Метки: в Перми, Общество

Синоптики вновь пугают заморозками

Потепление 11 мая будет кратковременным. В выходные в Прикамье ожидается очередное арктическое вторжение
11.05.2018 в 09:30

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Ремонт Коммунального моста: Пробки только начинаются

Работы на мосту должны завершить к 1 сентября.
11.05.2018 в 08:40

Метки: в Перми, Общество

День рождения Чайковского отметили с размахом

Каждый год Пермский театр оперы и балета отмечает день рождения композитора. Неслучайно это место называют Домом Чайковского,
10.05.2018 в 18:00

Метки: в Перми, Культура, Общество

Нот богатство

110 лет исполнилось отделу музыкально-нотных изданий и звукозаписей Пермской краевой библитеки им. Горького.
10.05.2018 в 17:42

Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»

В честь Дня Победы пермский силач Борис Харламов попытался установить мировой рекорд.
10.05.2018 в 10:10

Метки: в Перми, Общество, В России

«Звезда-2005» - в первой строчке турнирной таблицы

3: 0 в пользу пермской «Звезды-2005» завершился накануне в Перми матч 3-го тура ЧР.
08.05.2018 в 12:23

Метки: в Перми, В России, Спорт

На работу - на велосипеде!

18 мая Пермь присоединится к всероссийской акции На работу на велосипеде.
07.05.2018 в 17:54

Метки: в Перми, Общество, В России, Спорт

Не опоздайте на поезд: в билетах будут указывать местное время

Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года.
07.05.2018 в 17:20

Метки: в Перми, В России, Общество

В Перми впервые представлен запрещенный портрет маршала Жукова

В Центральном выставочном зале Перми работает выставка «Арт-поддержка», посвященная годовщине Победы.
07.05.2018 в 16:55

Метки: в Перми, В России, Культура, Общество

Лента новостей RSS каналы

9 мая в Перми: самые яркие моменты9 мая в Перми: самые яркие моменты

Синоптики вновь пугают заморозкамиСиноптики вновь пугают заморозками

День Победы в КудымкареДень Победы в Кудымкаре

Ремонт Коммунального моста: Пробки только начинаютсяРемонт Коммунального моста: Пробки только начинаются

День рождения Чайковского отметили с размахомДень рождения Чайковского отметили с размахом

Нот богатствоНот богатство

В Пермской галерее бьется «Сердце мира»В Пермской галерее бьется «Сердце мира»

Вести Кудымкар 10.05.2018Вести Кудымкар 10.05.2018

Кульминацией Дня Победы стал праздничный салютКульминацией Дня Победы стал праздничный салют

На коммунальном мосту начался первый этап ремонтаНа коммунальном мосту начался первый этап ремонта

В Каму выпустят мальков щукиВ Каму выпустят мальков щуки

Нужны донорыНужны доноры

«Гроза», фронтовое кино и служебные собаки: Эспланада 9 мая«Гроза», фронтовое кино и служебные собаки: Эспланада 9 мая

Пермский край станцевал Вальс ПобедыПермский край станцевал Вальс Победы

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

В Прикамье возможны заморозкиВ Прикамье возможны заморозки

Пожарным Прикамья передали 10 новых спецавтомобилейПожарным Прикамья передали 10 новых спецавтомобилей

Уголь горит, паровоз гудит: пермяков восхитил Поезд ПобедыУголь горит, паровоз гудит: пермяков восхитил Поезд Победы

Нефтяники поздравили ветеранов с Днем ПобедыНефтяники поздравили ветеранов с Днем Победы

Встреча поколенийВстреча поколений

Спасибо за Победу!Спасибо за Победу!

10 мая - 8 июня: I этап ремонта Камского моста10 мая - 8 июня: I этап ремонта Камского моста

На станции Пермь-1 встречали Поезд ПобедыНа станции Пермь-1 встречали Поезд Победы

Коми-пермяков угощали знаменитой солдатской кашейКоми-пермяков угощали знаменитой солдатской кашей

Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную