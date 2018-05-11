Синоптики вновь пугают заморозками
На 11 мая синоптики пообещали небольшое, но кратковременное потепление, до плюс 14-15 градусов. А вот в выходные в Прикамье произойдет очередное арктическое вторжение, в восточных районах Пермского края не исключены ночные заморозки. При этом в ближайшую неделю должно быть без осадков и даже солнечно.
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