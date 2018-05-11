Ремонт Коммунального моста: Пробки только начинаются

В Перми закрыли на ремонт часть Коммунального моста. Из-за этог здесь наблюдались серьезные автомобильные пробки. Полицией предпринимаются меры. Организовано реверсивное движение. Когда на улице Попова скапливается большое количество автомобилей, их запускают по двум доступным полосам для движения. Многие водители уже знают о том, что здесь начался ремонт, поэтому выбирают объездные пути – через Красавинский мост или через Гайву.

До 8 июня будут ремонтировать две полосы для движения из центра города. Потом небольшая передышка, связанная с празднованием Дня города, будут доступны все четыре полосы. И уже с 13 июня закроют вторую половину Коммунального моста. До 1 сентября должны быть завершены все работы, которые включают в себя замену трех составляющих покрытия конструкции. Это защитный бетонный слой, гидроизоляция и сам асфальт.

Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: "Нет полноценного понятия картины состояния этих слоев в данный период. Поэтому сейчас делается пробная захватка, будут вскрыты все слои конструктивные, которые необходимо заменить, и будет произведена оценка работ, которые предстоит выполнить в мае и июне".