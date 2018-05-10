Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Нот богатство

День рождения Чайковского отметили с размахом

смотреть видео

Чайковский

7 мая  исполнилось 178 лет со дня рождения П.И. Чайковского. Пермский театр оперы и балета, который носит имя великого композитора, отмечает это событие с размахом.  В концерте, посвященном дню рождения Чайковского  прозвучали  фрагменты его лучших опер в исполнении солистов и хора Пермской оперы в сопровождении Большого симфонического оркестра под управлением Валерия Платонова. Артисты Пермского балета представили «Спящую красавицу». Главные партии - Принцессы  Аврора и Принца Дезире - станцевали  прима-балерина Большого театра Мария Александрова и премьер Большого театра Владислав Лантратов.

балет

 

Симфоническая антракт  «Полтавский бой»  из оперы «Мазепа»  Петра Ильича Чайковского открыл концерт в Пермском театре оперы и балета - батальная картина, описывающая битву русских со шведами, торжество победы и триумфальное шествие русских войск, стала одним из выдающихся образцов русской программной музыки.

 

  Произведения Чайковского  для артистов - это настоящее испытание на прочность, требуют высочайшего профессионального уровня. Такого же мнения придерживается и дирижер Валерий Платонов, которому довелось работать почти со всем музыкальным наследием композитора.

 

Валерий Платонов, дирижер Пермского академического театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств России: "Главное в Чайковском - это то, что он один из первых композиторов русских, кто русское мышление, русскую интонацию соединил с европейским музыкальным. Это дает тот самый удивительный эффект всеобщей любви к его музыке".

 

Но поначалу музыка Петра Чайковского не вызывала восхищения у публики, а немецкий пианист Рудольф Кюндингер категорично заявлял, что особых музыкальных способностей у Петра Ильича нет и начинать карьеру в 21 год уже поздно. Но все же будущий гений поступил в Петербургскую консерваторию. Настоящий творческий подъем случился после переезда в Москву. В 1870-е годы композитор написал балет «Лебединое озеро», оперу«Опричник», Концерт для фортепиано с оркестром, Вторую и Третью симфонии,  оперу «Евгений Онегин» и многие другие. 

Чайковский

 Петр Ильич прожил всего 53 года, но успел написать более 80 произведений, в том числе десять опер и три балета.  К слову, все из них есть в репертуаре Пермского театра оперы и балета, которому в 1965 году присвоено имя великого композитора.

 

Первое, что видят зрителя, заходя в Пермский театр оперы и балета - это бюст П.И.Чайковского, и это неслучайно, в театральных кругах это место называют Домом Чайковского, более 50 лет театр носит имя великого композитора.

бюст

Каждый год театр отмечает день рождения композитора. В этот раз праздничные мероприятия начались с концерта Большого симфонического оркестра, а продолжились показом балета «Спящая красавица», на главные партии в этот спектакль специально пригласили приму - балерину Большого театра Марию Александрову  и премьера Владислава Лантратова.12 и 26 мая можно послушать оперу «Евгений Онегин», а 27 - посмотреть одноактный балет «Серенада». 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 10.05.2018 в 18:00 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Нот богатство

В Пермской галерее бьется «Сердце мира»

Кульминацией Дня Победы стал праздничный салют

На коммунальном мосту начался первый этап ремонта

«Гроза», фронтовое кино и служебные собаки: Эспланада 9 мая

Пермский край станцевал Вальс Победы

Пермь. Новости культуры

Пожарным Прикамья передали 10 новых спецавтомобилей

Уголь горит, паровоз гудит: пермяков восхитил Поезд Победы

Нефтяники поздравили ветеранов с Днем Победы


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Нот богатство

Обратите внимание

в Перми

День рождения Чайковского отметили с размахом

Каждый год Пермский театр оперы и балета отмечает день рождения композитора. Неслучайно это место называют Домом Чайковского,
10.05.2018 в 18:00

Метки: в Перми, Культура, Общество

Нот богатство

110 лет исполнилось отделу музыкально-нотных изданий и звукозаписей Пермской краевой библитеки им. Горького.
10.05.2018 в 17:42

Метки: в Перми, Культура, Общество

В Пермской галерее бьется «Сердце мира»

В Пермской художественной галерее открылась яркая и сказочная экспозиция художницы Ксении Беляевой.
10.05.2018 в 17:23

Метки: в Перми, Культура, Общество

Кульминацией Дня Победы стал праздничный салют

7 минут сотрясал пермское небо праздничный салют в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
10.05.2018 в 17:05

Метки: в Перми, Общество

На коммунальном мосту начался первый этап ремонта

До 8 июня две полосы от ул. Окулова до середины моста для движения будут недоступны.
10.05.2018 в 16:45

Метки: в Перми, Общество

В России

Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»

В честь Дня Победы пермский силач Борис Харламов попытался установить мировой рекорд.
10.05.2018 в 10:10

Метки: в Перми, Общество, В России

«Звезда-2005» - в первой строчке турнирной таблицы

3: 0 в пользу пермской «Звезды-2005» завершился накануне в Перми матч 3-го тура ЧР.
08.05.2018 в 12:23

Метки: в Перми, В России, Спорт

На работу - на велосипеде!

18 мая Пермь присоединится к всероссийской акции На работу на велосипеде.
07.05.2018 в 17:54

Метки: в Перми, Общество, В России, Спорт

Не опоздайте на поезд: в билетах будут указывать местное время

Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года.
07.05.2018 в 17:20

Метки: в Перми, В России, Общество

В Перми впервые представлен запрещенный портрет маршала Жукова

В Центральном выставочном зале Перми работает выставка «Арт-поддержка», посвященная годовщине Победы.
07.05.2018 в 16:55

Метки: в Перми, В России, Культура, Общество

Лента новостей RSS каналы

День рождения Чайковского отметили с размахомДень рождения Чайковского отметили с размахом

Нот богатствоНот богатство

В Пермской галерее бьется «Сердце мира»В Пермской галерее бьется «Сердце мира»

Кульминацией Дня Победы стал праздничный салютКульминацией Дня Победы стал праздничный салют

На коммунальном мосту начался первый этап ремонтаНа коммунальном мосту начался первый этап ремонта

В Каму выпустят мальков щукиВ Каму выпустят мальков щуки

Нужны донорыНужны доноры

«Гроза», фронтовое кино и служебные собаки: Эспланада 9 мая«Гроза», фронтовое кино и служебные собаки: Эспланада 9 мая

Пермский край станцевал Вальс ПобедыПермский край станцевал Вальс Победы

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

В Прикамье возможны заморозкиВ Прикамье возможны заморозки

Пожарным Прикамья передали 10 новых спецавтомобилейПожарным Прикамья передали 10 новых спецавтомобилей

Уголь горит, паровоз гудит: пермяков восхитил Поезд ПобедыУголь горит, паровоз гудит: пермяков восхитил Поезд Победы

Нефтяники поздравили ветеранов с Днем ПобедыНефтяники поздравили ветеранов с Днем Победы

Встреча поколенийВстреча поколений

Спасибо за Победу!Спасибо за Победу!

10 мая - 8 июня: I этап ремонта Камского моста10 мая - 8 июня: I этап ремонта Камского моста

На станции Пермь-1 встречали Поезд ПобедыНа станции Пермь-1 встречали Поезд Победы

Коми-пермяков угощали знаменитой солдатской кашейКоми-пермяков угощали знаменитой солдатской кашей

Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»

Бессмертный полк шагает по ПрикамьюБессмертный полк шагает по Прикамью

Тачанка, «тигры», БТР: парад военной техники в ПермиТачанка, «тигры», БТР: парад военной техники в Перми

Река памяти: Бессмертный полк собрал более 40 тысяч пермяковРека памяти: Бессмертный полк собрал более 40 тысяч пермяков

Лариса Долина спела пермякам «Катюшу»Лариса Долина спела пермякам «Катюшу»

Парад Победы в Перми: вспомнить всёПарад Победы в Перми: вспомнить всё

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную