День рождения Чайковского отметили с размахом

7 мая исполнилось 178 лет со дня рождения П.И. Чайковского. Пермский театр оперы и балета, который носит имя великого композитора, отмечает это событие с размахом. В концерте, посвященном дню рождения Чайковского прозвучали фрагменты его лучших опер в исполнении солистов и хора Пермской оперы в сопровождении Большого симфонического оркестра под управлением Валерия Платонова. Артисты Пермского балета представили «Спящую красавицу». Главные партии - Принцессы Аврора и Принца Дезире - станцевали прима-балерина Большого театра Мария Александрова и премьер Большого театра Владислав Лантратов.

Симфоническая антракт «Полтавский бой» из оперы «Мазепа» Петра Ильича Чайковского открыл концерт в Пермском театре оперы и балета - батальная картина, описывающая битву русских со шведами, торжество победы и триумфальное шествие русских войск, стала одним из выдающихся образцов русской программной музыки.

Произведения Чайковского для артистов - это настоящее испытание на прочность, требуют высочайшего профессионального уровня. Такого же мнения придерживается и дирижер Валерий Платонов, которому довелось работать почти со всем музыкальным наследием композитора.

Валерий Платонов, дирижер Пермского академического театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств России: "Главное в Чайковском - это то, что он один из первых композиторов русских, кто русское мышление, русскую интонацию соединил с европейским музыкальным. Это дает тот самый удивительный эффект всеобщей любви к его музыке".

Но поначалу музыка Петра Чайковского не вызывала восхищения у публики, а немецкий пианист Рудольф Кюндингер категорично заявлял, что особых музыкальных способностей у Петра Ильича нет и начинать карьеру в 21 год уже поздно. Но все же будущий гений поступил в Петербургскую консерваторию. Настоящий творческий подъем случился после переезда в Москву. В 1870-е годы композитор написал балет «Лебединое озеро», оперу«Опричник», Концерт для фортепиано с оркестром, Вторую и Третью симфонии, оперу «Евгений Онегин» и многие другие.

Петр Ильич прожил всего 53 года, но успел написать более 80 произведений, в том числе десять опер и три балета. К слову, все из них есть в репертуаре Пермского театра оперы и балета, которому в 1965 году присвоено имя великого композитора.

Первое, что видят зрителя, заходя в Пермский театр оперы и балета - это бюст П.И.Чайковского, и это неслучайно, в театральных кругах это место называют Домом Чайковского, более 50 лет театр носит имя великого композитора.

Каждый год театр отмечает день рождения композитора. В этот раз праздничные мероприятия начались с концерта Большого симфонического оркестра, а продолжились показом балета «Спящая красавица», на главные партии в этот спектакль специально пригласили приму - балерину Большого театра Марию Александрову и премьера Владислава Лантратова.12 и 26 мая можно послушать оперу «Евгений Онегин», а 27 - посмотреть одноактный балет «Серенада».