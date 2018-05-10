Нот богатство

110 лет исполнилось отделу музыкально-нотных изданий и звукозаписей Пермской краевой библитеки им. Горького. Он появился в 1908 году по инициативе чиновника и краеведа Николая Седых. Пермская библиотека была третьей в числе доступных широкой публике музыкальных библиотек России после Московской музыкально-теоретической библиотеки и нотного отдела Харьковской общественной библиотеки. Для пермского музыкального отдела тогда приобрели более 80 клавиров Вагнера, Чайковского, Моцарта, Верди. В 1912 году в Пермскую библиотеку пришел новый заведующий - Виталий Николаевич Панаев, за несколько лет он превратил ее в одну из лучших провинциальных библиотек России. Благодаря вниманию Панаева музыкальный отдел активно, по специально разработанному плану, начал пополняться нотами и музыкальной литературой. Сегодня в фонде отдела музыкально-нотных изданий хранится более 100 тысяч экземпляров документов, включая грампластинки, аудикоассеты, СD – диски. Гордость отдела - редкие дореволюционные издания: полное собрание сочинений Баха,прижизненные издания Римского-Корсакова, Глинки и других композиторов.

Римма Зыкова, заведующая отделом музыкально-нотных изданий и звукозаписей Пермской краевой библиотеки им.Горького: "У нас обширный фонд дореволюционных изданий, которых нет нигде ни в одной билиотеке, в этом плане к нам обращались за просьбой, и сотрудник нашего отдела участвовал в состалвнеии сводного каталога, это говорит о том,что у нас есть богатство, которое не представлено в других библиотек".