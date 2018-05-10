В Пермской галерее бьется «Сердце мира»

В Пермской художественной галерее открылась яркая и сказочная экспозиция художницы Ксении Беляевой "Сердце мира". Арт-проект Ксении Беляевой включает 25 авторских работ и объемную инсталляцию в форме сердца.

"Зорко одно лишь сердце - самого главного глазами не увидишь".

Вдохновившись знаменитой фразой из «Маленького принца» Экзюпери, Ксения Беляева создала свою инсталляцию - «Сердце мира», именно сердце - ключевой образ выставки, который встречается практически во всех работах молодой художницы.

Картины Ксении Беляевой отсылают зрителей к мифам доколумбовой Америки, культуре индейских цивилизации, образам из любимых детских сказок Андерсена и Киплинга. Интересно, что сюжеты для большинства картин приходят художнице во сне.

Образы своего подсознания художница смело переносит на холст с помощью масла, акрила, дополняя все вышивкой.

Ксения Беляева родилась в Перми, окончила Российскую Академию художеств в Санкт-Петербурге, а в 2004 году перебралась в Барселону. Занималась дизайном, а картины начала писать лишь 7 лет назад. Выставка «Сердце мира» - это первая персональная экспозиция художницы в музейном пространстве. В Пермской художественной галерее она представила 25 своих работ.

Каждая работа сопровождается текстом, который помогает понять художественный мир Ксении Беляевой. Выставка «Сердце мира» проработает в Пермской художественной галерее до 15 июля. Бурьян,Сиголаев, 07.05.18.