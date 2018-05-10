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На коммунальном мосту начался первый этап ремонта
На коммунальном мосту в Перми сегодня начали первый этап ремонта. В связи с этим с сегодняшнего дня и до 8 июня две полосы от Окулова до середины моста для движения будут недоступны. С 8 июня движение восстановят, но ненадолго. Уже 13 числа ремонт продолжат, но уже на двух других полосах. За это время планируют заменить асфальт, защитный слой и гидроизоляцию.
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