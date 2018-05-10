«Гроза», фронтовое кино и служебные собаки: Эспланада 9 мая
9 мая на пермской эспланаде весь день работали интерактивные площадки.
Эпик - беспородный пёс, как и многие четвероногие герои войны. Их задачей было подвозить снаряды, подрывать танки и поезда, определять направление выстрелов с вражеских позиций. Молотовский клуб собаководства для нужд министерства обороны передал полторы тысячи собак, большинство из которых отличились как собаки-санитары.
Виктор Шулятьев, президент Центра собаководства Пермского края: «Собака чётко отличала раненого без сознания, брала специальную палочку и показывала проводнику, что там ещё живой. Вывозили с поля боя раненых, удивительные случаи, когда давали Героя Советского союза за 20 человек, которых вынесли с поля боя, а собаки по 80 выносили».
Также на эспланаде представили фронтовой кинотеатр. К показу были представлены киноленты "Александр Невский", "Чапаев", "Два брата" и "Волга-Волга" - фильмы, которые поднимали боевой дух солдат в годы войны.
А боевой дух современного поколения решили пробудить представители патриотического центра «Гроза». Ребята облачились в современную экипировку и с удовольствием отвечали на вопросы прохожих, а также делились своим мнением.
Евгений Запольский, представитель военно-патриотического центра «Гроза»: «Легко говорить - если надо, повторим. А реально пойти в армию отслужить, встать на защиту страну - тут все-таки одного настроя мало".
Здесь же представили автомобили - символы военной эпохи. К примеру, на незаменимой «полуторке» вывозили боеприпасы и медикаменты.
К 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса на эспланаде воссоздали часть военного эшелона, на котором бойцы отправлялись на фронт. Все желающие могли сделать фото, а буквально через несколько метров увидеть старые снимки - на выставке работ советского фотографа Евгения Халдея. И здесь же написать письма ветеранам - с благодарностью за мирное небо над головой.
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