Кульминацией Дня Победы стал праздничный салют

7 минут сотрясал пермское небо праздничный салют в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Высотный фейерверк запустили с территории бывшей военной части Красные казармы в 23:00.

Посмотреть салют можно было с Комсомольского проспекта, с улицы Старцева, площади Карла Маркса, с площади у Дворца культуры им Солдатова.

На время запуска салюта движение в центре города будет перекрыто, добираться пришлось пешком. Увидеть салют можно было из самых разных точек города, порой даже самых отдаленных. Наиболее сильные эмоции испытали те, кто был ближе всего к пусковым установкам.