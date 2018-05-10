Кульминацией Дня Победы стал праздничный салют
7 минут сотрясал пермское небо праздничный салют в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Высотный фейерверк запустили с территории бывшей военной части Красные казармы в 23:00.
Посмотреть салют можно было с Комсомольского проспекта, с улицы Старцева, площади Карла Маркса, с площади у Дворца культуры им Солдатова.
На время запуска салюта движение в центре города будет перекрыто, добираться пришлось пешком. Увидеть салют можно было из самых разных точек города, порой даже самых отдаленных. Наиболее сильные эмоции испытали те, кто был ближе всего к пусковым установкам.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На коммунальном мосту начался первый этап ремонта
«Гроза», фронтовое кино и служебные собаки: Эспланада 9 мая
Пермский край станцевал Вальс Победы
Пермь. Новости культуры
Пожарным Прикамья передали 10 новых спецавтомобилей
Уголь горит, паровоз гудит: пермяков восхитил Поезд Победы
Нефтяники поздравили ветеранов с Днем Победы
Встреча поколений
Спасибо за Победу!
На станции Пермь-1 встречали Поезд Победы
Добавить комментарий: