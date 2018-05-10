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Кульминацией Дня Победы стал праздничный салют

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салют

7 минут сотрясал пермское небо праздничный салют в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Высотный фейерверк запустили с территории бывшей военной части Красные казармы в 23:00. 

Посмотреть салют можно было с Комсомольского проспекта, с улицы Старцева, площади Карла Маркса, с площади у Дворца культуры им Солдатова. 

На время запуска салюта движение в центре города будет перекрыто, добираться пришлось пешком. Увидеть салют можно было из самых разных точек города, порой даже самых отдаленных. Наиболее сильные эмоции испытали те, кто был ближе всего к пусковым установкам.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.05.2018 в 17:05 в рубрике - Вести Пермь

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← На коммунальном мосту начался первый этап ремонта

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