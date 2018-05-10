Пермский край станцевал Вальс Победы

К ежегодной акции "Вальс Победы" в Пермском крае присоединились более 17 тысяч участников. В центре Перми желающих исполнить вальсы, танго, посадобли под известные военные песни собралось более трехсот человек. Для многих жителей акция «Вальс победы» стала уже доброй традицией - к этому дню готовятся за несколько недель - репетируют танцы, подбирают наряды, чтобы максимально передать атмосферу мая 1945, когда по всей стране шли народные гулянья, люди на улицах обнимались и плакали, поздравляли друг друга с победой в Великой Отечественной войне и танцевали.