Пермь. Новости культуры

- В Пермской художественной галерее открылась очень яркая сказочная экспозиция художницы Ксении Беляевой "Сердце мира". Арт-проект Ксении Беляевой включает 25 авторских работ и объемную инсталляцию в форме сердца. Именно сердце – ключевой образ выставки, который встречается практически во всех работах художницы.

- 110 лет исполнилось отделу музыкально-нотных изданий и звукозаписей Пермской краевой библитеки им.Горького. Он появился в 1908 году по инициативе чиновника и краеведа Николая Седых. Пермская библиотека была третьей в числе доступных широкой публике музыкальных библиотек России после Московской музыкально-теоретической библиотеки и нотного отдела Харьковской общественной библиотеки.

- Почти две сотни человек приняли участие в уникальной акции "Экологический сплав". Люди разных профессий объединились одной идеей - провести водный субботник.