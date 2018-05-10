Пермь. Новости культуры

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- В Пермской художественной галерее открылась  очень яркая сказочная экспозиция художницы Ксении Беляевой "Сердце мира". Арт-проект Ксении Беляевой включает 25 авторских работ и объемную инсталляцию в форме сердца. Именно сердце – ключевой образ выставки, который встречается практически во всех работах художницы.

- 110 лет исполнилось отделу  музыкально-нотных изданий и звукозаписей  Пермской краевой библитеки им.Горького.  Он появился в 1908 году по инициативе  чиновника и краеведа Николая Седых. Пермская библиотека была третьей в числе доступных широкой публике музыкальных библиотек России после Московской музыкально-теоретической библиотеки и нотного отдела Харьковской общественной библиотеки.

Почти две сотни человек приняли участие в уникальной акции "Экологический сплав". Люди разных профессий объединились одной идеей - провести водный субботник. 

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 10.05.2018 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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