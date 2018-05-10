Пожарным Прикамья передали 10 новых спецавтомобилей

Участие в праздновании Дня Победы в Перми приняли 10 новых пожарных машин. Ключи от них торжественно передали подразделениям в отдаленных районах Прикамья. Автомобили укомплектованы по последнему слову техники.

В самом салоне автомобиля появляется дополнительное - седьмое место, которое может занять спасатель. Но для Дмитрия Некрасова - водителя пожарного подразделения в Чердыни -важнее добраться до самых отдаленных деревень. И здесь с «Уралом», пожалуй, не сравнится ничто. Бортовой автомобиль повышенной проходимости официально стоит на вооружении Российской армии. Новые пожарные автомобили - их всего 10 - будут задействованы как в районных центрах - Усолье, Кизеле, так и в отдаленных селах - Косе, Кормовище. Этот «Урал» будет бороться с огнем в непростом по территориальному расположению - Пермском районе.

Валерий Хабаров, заместитель начальника 6-ОППС Пермского муниципального района: "Район очень разбросанный, 109 тысяч население. Проходимые «Уралы», в нашем районе без них никуда".

Для покупки автоцистерн в рамках программы «Безопасный регион» из краевого бюджета выделили 58 млн рублей. В прошлом году так же пополнился автопарк полицейских, спасателей и скорой помощи. Власти региона продолжают системную поддержку служб экстренного реагирования.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Средства в бюджете края предусмотрены, мы будем ежегодно закупать не менее 10 машин и передавать вам в работу, с тем чтобы старые машины, которым есть и по 40 и 50 лет, выходили и в ближайшие годы вышли из эксплуатации, а вы получили в распоряжение такую надежную технику".

Высвободившиеся машины направят на службу в села и деревни с меньшим населением. Сегодня их также передают пожарным. Разница между автомобилями видна невооруженным глазом - начиная с величины протектора колеса, заканчивая объемом бака с водой. Мощность насоса новых автоцистерн рассчитана на подачу до 40 литров воды в секунду.

В новых автомобилях установлена система пенотушения «Натиск». Пена из баллона пленкой ложится на горящую поверхность, не допуская кислород. Тем самым огонь можно остановить буквально за 10 мин.

Но прежде чем отправиться на боевые дежурства, новая пожарная техника приняла участие в праздновании Дня Победы на пермской эспланаде.