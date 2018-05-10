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Уголь горит, паровоз гудит: пермяков восхитил Поезд Победы

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Поезд Победы

В Прикамье встречают Поезд Победы. Ретро-паровоз, точно такой же, как в 1945-м, едет через всю страну. И везет с собой ту самую атмосферу великого праздника, которая вот уже 73 года подряд появляется 9 мая.

"Он изобрел этот паровоз!".

Вот так причудливо в детском сознании Иосиф Виссарионович стал изобретателем паровоза. У ребят особенно Поезд Победы вызвал настоящий восторг. Катя и Диана взахлеб рассказывают о том, что увидели.

- Там был огонь и очень жарко, там был пар чуть-чуть.

Компаунд-насос, инжекторы, тендеры, датчики давления, стокер - это части ретро-паровоза. Но в глазах детей просто интересные штуки. Многие еще не понимают, что локомотив не может повернуть туда, куда захочет. Да и принцип работы - без электричества, с огнем внутри, словно магия.

Сергей Патрушев, машинист паровоза: "Уголь горит, вода греется, кипит, получается пар, за счет пара создается давление, паровоз едет. Руль вот".

А вот самое громкое - рычаг подачи сигнала. Попробовать - разрешается.

Здесь можно почувствовать себя кочегаром, взять специальную удлиненную лопату, подхватить кусок топлива и забросить его в жерло паровоза. Ведь работает он на угле.

топка

Ретро-паровозы девятого мая останавливаются на многих вокзалах страны. Это большая акция компании РЖД. Действующих локомотивов осталось не так много. В Перми их два - один путешествует по Пермскому краю, а его собрат - по Свердловской области.

Ксения Шабалина: "Пришли показать детям Поезд Победы, чтобы знали наше прошлое, потому что это наше будущее".

Три остановки в Прикамье Поезд Победы уже сделал. Впереди еще шесть. Люди на перроны приходят с телефонами, запечатлеть на память и цветами - отдать дань памяти. Родным.

Лилия Зырянова: "У меня папа проработал 37 лет в депо. После войны, отслужил и здесь работал".

В этом году в составе Паровоза Победы - вагон-теплушка. Именно в таких уезжали на войну солдаты и возвращались тоже. Победителями.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.05.2018 в 12:41 в рубрике - Вести Пермь

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← Нефтяники поздравили ветеранов с Днем Победы

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